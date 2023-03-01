Деньги 01 марта 2023, 17:48 Россияне рассказали, как ведут семейный бюджет

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Большинство россиян считают, что бюджет нужно планировать вместе, а не доверять это только одному человеку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на исследование, проведенное специалистами Работа.ру и СберСтрахование

За то, чтобы всеми семейными деньгами распоряжался только один человек, высказались 12% всех опрошенных. Причем доверили эту роль мужчине. Позволить женщине планировать бюджет согласились только 4% участников.

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Что касается вклада каждого члена семьи в общий кошелек, то больше ожиданий возлагают на мужчин. Хотя и от прекрасного пола требуют внести долю от 30% до 50% в рамках общего бюджета.

Специалисты же советуют полагаться, в первую очередь, на себя, а не на партнера.

«В финансах — как и в самолете — нужно сначала позаботиться о себе. Рискованно полагаться на доход другого — важно иметь личные накопления: как женщине, так и мужчине. Такой подход добавляет уверенности в будущем и помогает сформировать подушку безопасности для непредвиденных ситуаций», — отметила исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова.