Россияне раскрыли суммы, которые потратят на новогодние подарки

Стало известно, какие суммы россияне готовы потратить на подарки друзьям и родственникам. В среднем по России требуемый бюджет составит 13 тысяч рублей. В Москве он дотягивает до 17 тысяч, в Санкт-Петербурге до 15 тысяч, 16 тысяч — в Хабаровске и Ростове.

Больше всего — около 12 тысяч рублей — в этом плане «экономят» Новосибирск и Самара.

Из этих респондентов 66% готовятся покупать подарки только родственникам, 32% не забудут порадовать возлюбленных, а 19% — друзей. Настораживает довольно большое количество (16%) желающих отказаться от покупки подарков вообще. Исследование проводил сервис SuperJob.

Ранее директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин отметил, что ждать под Новый год неожиданностей с курсом рубля, скорее всего, не придется. Пусть декабрь по традиции не лучший месяц для российской валюты, но конкретно в текущем году нет никаких предпосылок для резкого обвала рубля.

А как правильно выбрать искусственную или живую ель, чтобы она простояла долго, и не навредить экологии — в материале «360».