Россияне просрочили кредиты на триллион рублей

При этом кредитные организаторы сформировали резервы на возможные потери в размере 903 миллиардов рублей.

Самый большой рост кредитования граждан в этом году пришелся на август. Объем выданных ссуд вырос на треть и превысил триллион рублей. Большую часть денег россияне потратили на рефинансирование прошлых займов, а также на покупки, которые не могли осуществить из-за введенных ограничений.

Общая сумма выданных за месяц кредитов стала рекордной. Прошлый максимум был в декабре 2019 года, когда этот показатель составил 936 миллиардов рублей.

При этом, несмотря на пандемию коронавируса и увеличение кредитного долга до триллиона рублей эксперты заявили о снижении долговой нагрузки на россиян впервые с 2015 года. Этот показатель снился с 10,9 до 10,7%. Это связали с низкой ключевой ставкой и замедлением выдачи кредитов населению начиная с осени.