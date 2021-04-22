Россияне просрочили четверть кредитов

Каждый четвертый потребительский кредит в России не оплачивается в срок. Доля просроченных долгов россиян на 1 апреля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5,3%, заявили в Национальном бюро кредитных историй. Об этом сообщил ТАСС.

Доля микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, по состоянию на начало месяца достигла 30,4%, кредитов на покупку автомобиля — до 7,5%, ипотечных займов — 1,5%

Россияне при этом начали вовремя погашать долги по кредитным картам. Доля просрочки в апреле сократилась на 0,8% и составила 7%, сообщили в организации.

Директор по маркетингу НБКИ Алесей Волков отметил, что банки выдают кредиты прежде всего тем россиянам, у которых показатели кредитного рейтинга и долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне. В НБКИ указали, что доля кредитов с просрочкой в последние пару лет выросла не так сильно, что связано в первую очередь с реструктуризацией проблемных займов. Если бы банки не провели ее, то доля кредитов с просрочкой была бы выше, считает Волков.

Предприниматель Игорь Рыбаков ранее предостерег россиян от покупки жилья в ипотеку.