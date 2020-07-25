Россияне при онлайн-покупках тратят почти вдвое больше, чем в офлайне

Россияне почти в два раза больше тратят в онлайн-магазинах. Это следует из исследования банка «Русский Стандарт», в котором указано, что средний чек при онлайн-покупках в первом квартале 2020 года почти вдвое обогнал траты в офлайне.

Как показали результаты исследования, средний чек по онлайн-операции в России составил 2 102 рубля, пишет РИА «Новости». А сумма в офлайн-чеке меньше в два раза — 1 033 рубля.

Динамичный переход россиян в онлайн-покупки идет последние несколько лет, говорится в материале. Но в последние шесть месяцев это движение заметно ускорилось. Кроме того, самоизоляция также показала растущую заинтересованность россиян в онлайн-покупках.

К тому же с каждым годом расширяется набор современных инструментов, которые делают проведение подобных операций проще и быстрее. Среди них есть и мобильные приложения, и система быстрых платежей (СБП).

Сбербанк стал последним банком, который подключился к СБП. С мая 2020 года все его клиенты могут бесплатно перевести до 100 тысяч рублей в месяц на карту другого банка по номеру телефона. «360» рассказывал, как это сделать и почему кредитная организация так долго противилась требованию Центробанка.