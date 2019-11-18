Россияне пожертвовали миллион евро на борьбу с наводнением в Венеции

Работа Бэнкси ушла под воду в Венеции Подробнее

Речь идет об «обещанных пожертвованиях», уточнило агентство. Во вторник 19 ноября посольство начнет официальную кампанию солидарности с Венецией. Ее откроет концерт художественного руководителя Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева.

На прошлой неделе министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал диппредставительства страны провести подобные мероприятия для помощи пострадавшей Венеции. Помощь при этом необязательно должна быть финансовой, уточнили в МИД страны.

В ночь на 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до 187 сантиметров, превысив критическую отметку на 57 сантиметров. Затем последовали приливы высотой до 160 сантиметров. Из-за них около 70% города оказалось затоплены. Наводнение стало крупнейшим за полвека.

Вода подтопила главный храм города — собор Святого Марка, закрыт для посещения расположенный поблизости Дворец дожей, залита водой площадь Святого Марка.