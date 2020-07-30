Россияне потратили детские пособия на оплату микрозаймов

Россияне оплатили микрозаймы деньгами, выделенными государством для помощи семьям с детьми. В июле количество переводов средств на кредитные счета резко возросло — как раз в это время жители страны получили детские пособия.

Аналитики платежного сервиса CloudPayments подробно изучили информацию 133 микрофинансовых организаций и сделали вывод, что во время самоизоляции количество платежей снизилось, передает данные исследования РБК. Но с середины июня число выплат увеличилось, как раз в этом время россияне начали получать пособия от государства.

В июле количество возвратов микрозаймов резко возросло — родителям выдали по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Интересно, что резкие скачки зафиксированы в точные даты, когда россияне получали выплаты.

Меньше всего долгов было возвращено в майские праздники и в первые числа июня. Тогда число выплат по кредитным займам сократилось на 20-30% от стандартного.

«Если сравнивать с соответствующим периодом мая, объем выплат 1 июля вырос на 107%, а 2 июля — на 80%», — рассказал гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Как раз 1 июля большинство россиян получили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка — пособие, которое выплатило государство в связи с тяжелой ситуацией из-за пандемии коронавируса.

Еще один фактор, повлиявший на динамику погашения кредитов и микрозаймов, — снятие ограничений в регионах. Люди смогли вернуться на работу, а значит, и получать зарплату.

Ранее стало известно, что россиянам могут запретить оформлять кредиты через банковские приложения. Это поможет обеспечить безопасность денежных средств жителей страны.