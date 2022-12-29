29 декабря 2022, 06:04
Россияне потеряли сотни миллионов рублей из-за звонков мошенников с Украины
Хакеры RaHDit: мошеннические кол-центры до сих пор работают на Украине против России
На Украине по-прежнему работают мошеннические кол-центры, сотрудники которых обманывают доверчивых россиян, сообщил РИА «Новости» участник хакерской группировки RaHDit («Злые русские хакеры»).
«Это организованные преступные группировки с четкой иерархией, с очень сильной дисциплиной, сильными штрафами, и в то же время там платят неплохие деньги для украинцев», — пояснил собеседник.
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По его словам, таких кол-центров много в Днепропетровске. Когда российские военнослужащие освободили Бердянск, удалось накрыть одну из таких точек вместе с оборудованием.
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Благодаря сохранившимся записям специалисты поняли схему работы мошенников. Профессиональные психологи разработали скрипты, с помощью которых преступники обманывали россиян.
Ранее сообщалось, что перед Новым годом в России активизировались мошенники. Они массово рассылают письма с несуществующими акциями, чтобы заманить пользователей на фишинговый сайт.
Россия
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