Россияне потеряли интерес к займам на подарки

Россияне стали реже брать займы ради покупки подарков. Это выяснили аналитики финансового маркетплейса «Юником24».

В частности, ко Дню всех влюбленных в этом году кредиты оформили лишь 1,5% заемщиков. В прошлом году — 2,5%, сообщило РИА «Новости».

«Заемщики охладели к займам на подарки. Так, например, лишь 1,5% заемщиков собираются оформить заем на подарки к 14 февраля. Пять лет назад доля желающих достигала 5%. Текущий показатель является минимальным за последние несколько лет», — сообщили аналитики.

Также эксперты выяснили, что 80% оформляющих заем на подарки на эту цель потратят лишь 20–30% от полученной суммы.

Основными заемщиками, оформляющими заем к 14 февраля, традиционно являются мужчины — 60%. В качестве цели займа они указывают в основном романтическое свидание, цветы, ресторан или кафе. Также среди подарков лидируют украшения, парфюмерия и косметика.

Исследование показало, что отмечать праздник планируют 70% опрошенных. Каждый второй назвал в качестве приемлемой стоимости подарка не более двух тысяч рублей. 40% россиян готовы потратить не более пяти тысяч рублей. Лишь 10% заемщиков заявили, что готовы выделить сумму побольше.