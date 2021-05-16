Россияне потеряли интерес к новостройкам

Рост цен на новостройки в 16 крупнейших городах России приостановился. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса поиска недвижимости.

Средняя стоимость новостроек в мае увеличилась на 0,2%. По сравнению с прошлым месяцем рост цен замедлился, а в некоторых городах и вовсе приостановился или пошел на спад.

Средний показатель — 95,6 тысячи рублей за квадратный метр. При этом по сравнению с 2020 годом это дороже — тогда в мае цена была ниже на 21%. В марте и апреле цены росли на 1,6-1,7% ежемесячно.

В Москве рост цен составил почти 1%, в Санкт-Петербурге — 0,58%. В некоторых городах зафиксирован более резкий рост. Например, в Краснодаре чек поднялся на 6%, в Новосибирске — на 5%. В Севастополе первичное жилье подорожало на 0,24%.

Рост цен на новостройки в России замедлился из-за снижения спроса. Возможное завершение программы льготной ипотеки и рост ключевой ставки Центробанка пока не привели к новой волне ажиотажного спроса, заявил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. При этом он считает, что для повышения спроса застройщики прибегнут к собственным скидкам и акциям.

Несмотря на это, падения средних значений не ожидается. За счет роста цен на строительные материалы и перехода на проектное финансирование себестоимость строительства увеличится.