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    15 октября 2020, 15:44

    Россияне поставили рекорд по числу просроченных кредитов и микрозаймов

    Андрей Иванов

    Число просроченных кредитов и микрозаймов в России из-за пандемии перевалило за рекордную отметку. Сейчас их больше 12,6 миллиона. Это больше прошлогоднего показателя на 12,5%. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй «Эквифакс».
    Россияне поставили рекорд по числу просроченных кредитов и микрозаймов

    «Пандемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля — количество ссуд банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней достигло своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 миллиона единиц», — приводит агентство результаты исследования.

    По данным ассоциации, до конца 2020 года этот показатель вырастет еще на один миллион.

    Самые проблемные регионы по числу задолженностей: Москва (803 тысячи ссуд), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). В Крыму рост количества просроченных кредитов составил более 100%. На фоне пандемии наиболее благоприятно дела с долгами складываются у жителей Ингушетии, Чукотки и Магаданской области.

    Снижение тревожного показателя аналитики отметили только в одном регионе — в Кабардино-Балкарии.