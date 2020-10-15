Россияне поставили рекорд по числу просроченных кредитов и микрозаймов

«Пандемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля — количество ссуд банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней достигло своего максимального значения за все время наблюдения — 12,6 миллиона единиц», — приводит агентство результаты исследования.

По данным ассоциации, до конца 2020 года этот показатель вырастет еще на один миллион.

Самые проблемные регионы по числу задолженностей: Москва (803 тысячи ссуд), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). В Крыму рост количества просроченных кредитов составил более 100%. На фоне пандемии наиболее благоприятно дела с долгами складываются у жителей Ингушетии, Чукотки и Магаданской области.

Снижение тревожного показателя аналитики отметили только в одном регионе — в Кабардино-Балкарии.