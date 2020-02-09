Россияне после Нового года побежали скупать валюту

Как только закончились новогодние праздники, россияне стали активно запасаться долларами и евро. Пик покупок валюты пришелся на 10 января.

«Относительно января прошлого года общий объем покупок долларов в январе 2020 году вырос на 24%, а средняя сумма покупки — на 3%», — приводит ТАСС данные обменных пунктов одного из российских банков.

Интерес к валюте в банке объяснили небольшим падением курсов. В середине января курсы доллара и евро начали расти и к концу месяца достигли отметок в 63,03 рубля и 69,41 рубля соответственно. Но активность россиян на валютном рынке осталась прежней.

Чаще всего доллары покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставрополя и Саратова. Евро, помимо двух столиц, активно закупали в Саратове, Калининграде и Новосибирске.

Ранее глава управления торговых операций ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко сообщил, что в 2020 году российский рубль будет лидировать среди валют развивающихся стран. Наша валюта в последнее время значительно укрепилась. Это поможет повысить инвестиционную активность.