Россияне посчитали рискованным любое инвестирование денег

Большинство россиян считают рискованным инвестирование денег. При этом половина из них согласна, что для получения высоких доходов нужно вкладывать деньги на долгие годы.

Банк «Открытие» провел опрос среди тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Результаты исследования оказались в распоряжении ТАСС.

«Почти две трети россиян (62%) считают, что любое инвестирование денег связано с высокими рисками. При этом половина согласна с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы, а для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов», — показал соцопрос.

Больше всего боятся рисков жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 71%. Меньше всего людей, которые думают при инвестировании о неудаче, живут на Северном Кавказе и на Урале — 48% и 55% соответственно.

Большинство респондентов отметили, что для успешного инвестирования нужна большая первоначальная сумма, а 35% опрошенных уверены, что вкладывать деньги могут только профессиональные инвесторы.