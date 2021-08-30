Россияне попали в число покупателей самой дорогой недвижимости в Испании

Россияне попали в число покупателей самых дорогостоящих квартир и домов в Испании. На фоне пандемии и закрытых границ количество сделок упало, но цена за недвижимость, которую покупали граждане РФ, оказалась выше, чем у других иностранцев.

По данным Генерального совета нотариата Испании, с 2010 по 2020 годы россияне заключили более 35,2 тысячи сделок по приобретению жилой недвижимости в этой европейской стране, сообщил РБК.

Самый низкий показатель за десять лет был у 2020 года — всего 1,9 тысячи покупок. Максимальное количество показал 2014 год, тогда количество домов и квартир, купленных россиянами, составило 4,6 тысячи.

Из-за пандемии стали покупать меньше недвижимости в Испании и другие иностранцы. В целом количество сделок в 2020 году упало на 24%, составив 77,5 тысячи. Стали реже покупать жилье и сами испанцы. Количество покупок сократилось на 12% — до 392,6 тысячи.

Таким образом, по итогам минувшего года россияне совершили чуть более 0,4% сделок купли-продажи жилой недвижимости в Испании. Их доля среди иностранных граждан составила 2,5%.

По данным Knight Frank, по популярности среди российских покупателей Испания занимает шестое место, уступая Кипру, Греции и Италии. На четвертом и пятом местах находятся Великобритания и Португалия.