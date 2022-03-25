Россияне подали более 8 тысяч заявок на кредитные каникулы

Российские кредитные организации в настоящее время получили более 8,4 тысячи заявок на отсрочку платежей по ссудам. Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ, ПСБ, РНКБ и Почта банке.

Институту отмечают, что спрос на действующую программу на кредитные каникулы ниже, чем он был при введении аналогичного послабления во время пандемии. При этом не исключено, что всплеск интереса к процедуре возникнет в апреле. Специфика установленных кредитных каникул заключается в том, что снижение дохода заемщика должно произойти в месяце, предшествующем обращению.

Как полагают эксперты, за кредитными каникулами могут обратиться от четырех до пяти миллионов россиян. При этом те или иные послабления получат до 90% обратившихся с вопросом.

Специалисты подчеркивают, что текущие ограничения масштабнее пандемии, в связи с чем спрос на отсрочку платежей будет сопоставим с уровнем 2020 года или превзойдет его. Предполагается, что основная масса отсрочек скорее всего пойдет по крупным ссудам, так как их сложнее обслуживать, а граждане не захотят рисковать жильем и автомобилем, купленным в кредит.