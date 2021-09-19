Россияне почти на 40% чаще начали покупать товары с доставкой

Жители России за восемь месяцев этого года резко увеличили число покупок с оформлением доставки на дом. Но при этом средняя стоимость покупки уменьшилась на 3% — до до 5 145 рублей.

По данным исследования одного из российских банков, показатель уровня покупок с доставкой в этом году вырос на 38% по сравнению с уровнем прошлого года, сообщил ТАСС.

Чаще всего такие покупки россияне совершали в марте — они покупали цветы на 8 Марта и оплачивали их доставку букетов. Средний чек в первом весеннем месяце составил 5 395 рубля, месяцем ранее он составлял 5 321 рубля. По количеству операций март обогнал февраль на 17%.

Большой популярностью пользовалась доставка на дом в августе. Средний чек оказался выше июльского на 15% и составил 5 548 рубля.

Самые большие траты на оплату заказов с доставкой совершали россияне в возрасте 31-40 лет. В среднем сумма составила 6 128 рубля. Клиенты в возрасте 51-60 лет тратили около 5 210 рублей за заках. На третьем месте — покупатели в возрасте 41-50 лет с показателем 4 599 рублей.