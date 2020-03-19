Россияне побежали скупать доллары и евро

Валютный рынок лихорадит последние несколько дней. Рубль достиг своего абсолютного минимума впервые с 2016 года. Россияне, как водится в такой ситуации, ринулись в банки за долларами и евро.

«Интенсивность [валютных] операций, несомненно, увеличилась», — приводит ТАСС слова руководителя дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александра Красного. Он отметил, что клиенты скупают доллары и евро преимущественно онлайн.

В пресс-службе Райффайзенбанка агентству подтвердили ажиотаж вокруг долларов и евро в эти дни. В Сбербанке особого спроса на валюту среди клиентов не отметили.

Утром 19 марта курс доллара взлетел до 81 рубля. Евро торговался по 89 рублей. Ослабление российской национальной валюты произошло на фоне обвала нефтяных цен из-за разрыва сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса.

Ранее профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал «360», что фондовые рынки придут в норму после того, как начнется положительная динамика по коронавирусу. По мнению собеседника, это произойдет не раньше, чем через один-два месяца.