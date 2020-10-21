Россияне перестали лояльно относиться к банкам

По итогам восьми месяцев индекс лояльности клиентов к банкам в России составил 1,3 пункта. Этот показатель является минимальными за последние пять лет. Об этом говорят результаты опроса аналитического центра НАФИ.

Данные оказались в распоряжении РБК. Банком, в котором обслуживаются, не довольны 35,4% россиян. Они заявили, что не будут рекомендовать своим знакомым услуги организации. Эти люди сами ищут альтернативу.

Однако противоположного мнения придерживаются 36,7% респондентов. В целом работой банков довольны 27,9% опрошенных. В январе 2020 года цифры соответственно были такими: 34%, 39% и 27%.

В исследовании говорится, что уровень лояльности снизился из-за уменьшения доли «промоутеров». Максимально хорошо к финансовым организациям относились в 2017 году.

В НАФИ объяснили, что падение доверия к банкам произошло из-за роста финансовой грамотности граждан, активной рекламы организацией своих услуг. Последнее не всегда нравится клиентам.

Директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что хорошее отношение к банкам стало сходить на «нет» из-за ухудшения условий по программам кешбэка и лояльности. Кроме того, многие невольно становятся клиентами. Ведь им выдаются зарплатные карточки того или другого банка, а финансовые организацию предлагают дополнительные услуги.