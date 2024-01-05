Деньги 05 января 2024, 01:04 Россияне озвучили желаемый размер зарплаты Профессор Зубец: россияне хотели бы получать в месяц более 115 тысяч рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к началу 2024 года. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

В качестве аргумента профессор привел результаты социологических исследований, которые регулярно проводят на тему доход населения. В начале 2022 года россияне искали вакансии с заработком на уровне 96 тысяч рублей в месяц. А в мае прошлого года запросы выросли до 106 тысяч рублей.

Реклама

Зубец связал рост зарплатных ожиданий с хорошим показателем экономической динамики. В России стало проще найти хорошую работу с высоким окладом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к концу года зарплаты в стране увеличатся в среднем на 8%. Также ожидается повышение реальных располагаемых доходов граждан на 5%.