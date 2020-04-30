Россияне ожидают снижения зарплат на фоне пандемии коронавируса

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, заставил россиян уже сейчас изменить представление о своем материальном благосостоянии. Граждане ожидают снижения заработков в среднем по стране более чем на 11%.

Такие данные в ходе опроса получила компания «Сбербанк страхование жизни», пишет газета «Известия». Исследование было проведено в апреле в 37 российских городах, население в которых превышает 500 тысяч человек.

По сравнению с ожиданиями, которые россияне высказывали во время аналогичного опроса летом 2019-го, в среднем по стране их запросы снизились. Таким образом, если прошлым летом граждане считали справедливой оплату труда в размере 66 тысяч рублей, то сейчас готовы согласиться с 59 тысячами рублей.

При этом зарплатные ожидания снизились практически во всех городах, где проводился опрос, указано в материале. Больше других планку оплаты труда понизили жители столицы, Тюмени и Владивостока — сразу на 13–21 тысячу рублей. Одновременно с этим граждане воспитывают в себе и привычку к сбережениям, показал опрос.

Как полагают опрошенные изданием эксперты, мнение россиян по поводу сокращения доходов может оказаться оптимистичным — как минимум вдвое.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, дал толчок для развития некоторым отраслям, рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, с эпидемией появились условия для развития дистанционного общения и обучения, а также служб доставок.