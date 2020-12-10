25 тысяч рублей — это на 28% больше, чем жители России планировали потратить на прошлый Новый год. Тогда средняя сумма составила 19,3 тысячи рублей.

По данным аналитиков, в 2019 году люди не уложились в запланированный бюджет. В компании ожидают, что так случится и в этот раз.

«Мужчины более эффективно планируют свой бюджет. 49% из них удается придерживаться намеченных трат, в то время как женщины более склонны к спонтанным расходам — только 39% из них удается придерживаться бюджета», — говорится в отчете Deloitte.

Траты на подарки респонденты хотят сократить с 11 до 10 тысяч рублей, а на закупку продуктов добавить с 10 до 11 тысяч рублей. Оставшиеся деньги уйдут на развлечения. По результатам опроса 1600 совершеннолетних пользователей, большинство россиян (31%) хотят получить в подарок на Новый год гаджеты. О книгах и путешествиях мечтают 17 и 22% соответственно.