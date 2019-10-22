Россияне оставили организаторам лотерей 3 млрд рублей выигрышей

Если победитель не обратился за получением выигрыша в течение полугода после тиража, его деньги отправляют на специальный счет, на трехгодичную «заморозку». Через три года деньги уходят в бюджет. Сумма невостребованных выигрышей, хранящихся у операторов лотерей, достигает сейчас 2,8 миллиардов рублей — это, например, треть годового бюджета такого города, как Сочи.

По данным «Столото», более 90% невостребованных выигрышей приходится на суммы до 150 рублей. Самый крупный выигрыш, за которым до сих пор никто не пришел — 10 миллионов рублей.

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Основная причина, по которой счастливчики машут рукой на шальные деньги, — потеря бумажного лотерейного билета. Между тем психологи говорят, что причина может быть и в другом: россияне рассчитывают сорвать крупный куш, но если выпадает небольшой выигрыш, это участники лотереи воспринимают как личное оскорбление.

«Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш — это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядки меньше», — высказал общее экспертное мнение глава Центра социального проектирования Алексей Фирсов.

Кстати, с 2014 года все российские лотереи принадлежат государству. Именно по этой причине невостребованные выигрыши в итоге отправляются в казну. В частности, в 2018 году бюджет получил от таких «ничьих» денег дополнительные 148,6 миллиона рублей.