Россияне определились с суммой достойной пенсии

Ожидания размера будущей пенсии сильно зависят от регионов. В Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске жители рассчитывают на самые высокие выплаты после завершения трудовой карьеры. Самые минимальные ожидания у жителей Кирова и Ижевска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные порталом Superjob.

По мнению респондентов, средний размер ежемесячных выплат пенсионерам должен составлять 43 тысячи рублей в месяц. Если разделить участников опроса по половому признаку, то женщины готовы получать 41 тысячу, а мужчины 44,7 тысяч рублей ежемесячно.

Среди респондентов в возрасте до 24 лет достойной считается пенсия 36 тысяч рублей, для россиян до 45 лет приемлемая выплата начинается от 45 тысяч рублей в месяц.

По регионам результаты распределились следующим образом. Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают, что средняя пенсия должна составлять 48 и 47 тысяч рублей соответственно. На третьем месте по пенсионным ожиданиям расположился Хабаровск. Жители приморского края считают достойной пенсию в размере 45,1 тысячи рублей.

В Екатеринбурге достойной ежемесячной выплатой назвали 42,3 тысячи рублей. В Казани сумма еще ниже — 41,9 тысячи рублей.

Самыми скромными в запросах и своих пенсионных ожиданиях оказались жители Ижевска, которые оценили размер пенсионных выплат в 39,4 тысячи рублей. На последнем месте оказался Киров, где достойной считают пенсию в 39 тысяч рублей. При этом в этом городе самая большая доля населения (35%), которая рассматривает пенсию, как единственный источник дохода после завершения трудовой карьеры.

Опрос прошел с 10–15 ноября 2021 года. В нем приняли участие 32 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.