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    28 августа 2021, 13:03

    Россияне объяснили желание взять ипотеку

    Дарья Морозова

    Россияне объяснили, зачем берут ипотеку. Таким образом они хотят защитить сбережения от инфляции.

    Россияне объяснили желание взять ипотеку

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис Online-Ipoteka.

    Именно эту причину назвали 30,2% всех участников опроса, оформивших кредит на срок до трех лет назад. Еще 28,3% рассказали, что взяли кредит, чтобы улучшить жилищные условия.

    Также звучали такие причины, как желание сменить район проживания — 19%, покупка недвижимости для детей — 11,4%. Еще 11,1% участников опроса решили взять ипотеку, чтобы сдавать жилье и жить на эти деньги.

    Ранее за последние три месяца на 15-20% вырос интерес россиян к объединению при рефинансировании ипотечных и потребительских кредитов. На фоне высоких цен на жилье квартиры в залоге у кредитных организаций подорожали. Займы начали объединять под низкий процент, что позволят клиентам сэкономить на переплатах. Интерес к обычному рефинансированию снизился с рекордных показателей в 17-18% в марте прошлого года до 10-11% в августе 2021 года.