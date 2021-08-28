Россияне объяснили желание взять ипотеку

Россияне объяснили, зачем берут ипотеку. Таким образом они хотят защитить сбережения от инфляции.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис Online-Ipoteka.

Именно эту причину назвали 30,2% всех участников опроса, оформивших кредит на срок до трех лет назад. Еще 28,3% рассказали, что взяли кредит, чтобы улучшить жилищные условия.

Также звучали такие причины, как желание сменить район проживания — 19%, покупка недвижимости для детей — 11,4%. Еще 11,1% участников опроса решили взять ипотеку, чтобы сдавать жилье и жить на эти деньги.

Ранее за последние три месяца на 15-20% вырос интерес россиян к объединению при рефинансировании ипотечных и потребительских кредитов. На фоне высоких цен на жилье квартиры в залоге у кредитных организаций подорожали. Займы начали объединять под низкий процент, что позволят клиентам сэкономить на переплатах. Интерес к обычному рефинансированию снизился с рекордных показателей в 17-18% в марте прошлого года до 10-11% в августе 2021 года.