Если ситуация с коронавирусом в Китае не затянется надолго, то рядовые россияне не ощутят какого-либо неудобства. Однако, если перебои с поставками продлятся 1,5-2 месяца, они почувствуют нехватку обуви или текстиля.

Об этом «360» заявил независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

По его мнению, когда президент Сбербанка Герман Греф говорил о возможном влиянии коронавируса на российскую экономику и банковский сектор, он не зря не указал точного промежутка времени.

«Если ситуация продлится меньше двух месяцев, то никакого влияния не будет. У большинства производителей есть какие-то товарные запасы. И если Китай окончательно прервет отгрузки, то длительный простой, естественно, приведет к перебоям снабжения. Но запасы обычно есть, и ожидать какой-то критичной ситуации вряд ли нужно. Возможно, будут перебои с какими-то товарами или продуктами, но вряд ли критические. Другое дело, если это будет больше месяца. Греф не зря не назвал точную цифру. Пока никто не понимает ситуацию целиком. Если в течение недели статистика смертности пойдет на спад, все само собой уляжется», — предположил эксперт.

Адамидов подчеркнул, что парадокс в том, что коронавирус не передается через товары, и это очевидно. Но очень многие отгрузки остановлены, не работает транспорт и многие производства. В любом случае, перебои с поставками россияне почувствуют на себе только через 1,5-2 месяца.

«По каким-то товарным позициям они могут быть значительными. В основном, это текстиль и обувь. Китайского продовольствия у нас почти нет и голод России не грозит. Если до апреля ситуация разрешится, никаких неудобств мы не заметим. Но возможны спекуляции. В приграничных районах, которые сильно завязаны на Китай, который является, кстати, потребителем российского продовольствия. В масштабах страны проблемы не будет», — заявил Адамидов.

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn) приостановила работу производства по сборке iPhone. Из-за коронавируса ей пришлось отправить работающих в Китае сотрудников на карантин.