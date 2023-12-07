Деньги 07 декабря 2023, 15:09 Россияне не заметили ухода международных платежных систем Президент Путин: уход международных платежных систем не повлиял на россиян РИА «Новости»

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Страны Запада не добились страданий россиян после запрета работы западных платежных систем. Переход на отечественную систему оказался для жителей страны практически незаметным. Об этом в своем выступлении на форуме «Россия зовет» заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что переход на национальную платежную систему произошел настолько тихо, что его не заметили ни россияне, ни бизнес.

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«Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Но что получилось? Граждане и бизнес фактически не заметили перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что потеряли как раз переставшие работать в России международные платежные системы, которые лишились своих комиссионных, которые могли заработать,

«Можно сказать, что цели Запада не достигнуты, а мы укрепляем свой суверенитет», — добавил глава государства.

О прекращении работы в России транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили в марте 2022 года. Компании уточнили, что выпущенные российскими банками карты прекратят работать за пределами страны, а выпущенные иностранными банками — в России.