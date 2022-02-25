Россияне не смогут размещать в банках ЕС крупные депозиты

Россияне не смогут размещать в банках Евросоюза депозиты на сумму более 100 тысяч евро. Соответствующий запрет устанавливают санкции из второго пакета, рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Поскольку сумма крупная, ограничения прежде всего касаются элиты. Кроме того, санкции из второго пакета, согласованного Евросоюзом в ночь на 25 февраля, затрагивают, в частности, энергетический и транспортный секторы.

«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС ограничит доступ к рынку полупроводников, запретит экспорт воздушных судов и оборудования, а также «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Еще одна мера — «лишение дипломатов и бизнесменов из России привилегированного доступа в ЕС».

Второй пакет вступит в силу после формального одобрения Советом ЕС и опубликования. По данным источника ТАСС, готовится и третий пакет антироссийских санкций.

ЦБ уточнил: на территории РФ по-прежнему можно пользоваться картами всех платежных систем, в том числе картами попавших под санкцию банков. Однако клиенты кредитных организаций, на которые распространяются «блокирующие» санкции США (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться картами за границей. Кроме того, ими не получится оплачивать услуги в онлайн-магазинах и агрегаторах, которые зарегистрированы в поддерживающих санкции странах. Карты этих банков также нельзя использовать с сервисами Apple Pay, Google Pay.

Многочисленные санкции связаны с действиями России на Украине: утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.