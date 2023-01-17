Деньги 17 января 2023, 19:23 Россияне не досчитались ценных бумаг на счетах в зарубежных структурах РБК: Центробанк обнаружил случаи списания бумаг российских депозитариев за рубежом РИА «Новости»

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Иностранные финансовые структуры незаконно списали с открытых счетов российских депозитариев хранившиеся там ценные бумаги. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Центробанка в адрес участников финансового рынка.

Регулятор в своем заявлении не исключил, что причиной списания стали санкции, введенные против России, а также компаний и граждан. В ЦБ отметили, что до конца года не станет принимать никаких мер в отношении депозитариев, которые хранят ценные бумаги в иностранных институтах.

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В письме не говорится, какие именно ценные бумаги и какого российского депозитария списала иностранная организация.

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Европейские расчетно-клиринговые системы Бельгии Euroclear и Люксембурга Clearstream в марте 2022 года прекратили работать с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД).

В июне организация попала под блокирующие санкции Евросоюза. Из-за этого российские инвесторы полностью лишились доступа к своим ценным бумагам. Они не могли их вывести или получить проценты.

Осенью Еврокомиссия потребовала от отдельных стран до 7 января окончательно решить вопрос по сделкам и контрактам с НРД, заключенными до введения санкций.

В конце декабря министерства финансов Люксембурга и Бельгии объявил, что снимают блокировки с ценных бумаг российских инвесторов, хранившихся на счетах НРД в системах Clearstream и Euroclear. Это решение должно было позволить НРД перевести активы в другие депозитарии, чтобы открыть доступ инвесторам.

Официально о полной разблокировке активов в указанный срок не сообщалось, хотя европейские регуляторы подтверждали, что получили заявки о переводе ценных бумаг и начали по ним работу.