Россияне назвали цену своей жизни

В рамках опроса эксперты обратились к жителям городов, чья численность превышает полмиллиона человек. И задали всего один вопрос: сколько необходимо российской семье, чтобы поддерживать достойное существование, если страховка на жизнь закончится, или что-то случится.

Цифры оказались довольно разными. Нашлись города, в которых люди оценили свою жизнь на 2,4 миллиона рублей. А в каких-то населенных пунктах — на 13,3 миллиона рублей. Эксперты уточнили, что сумма зависела также от пола, возраста и уровня доходов респондентов.

Стоит отметить, что минимальную цифру назвали респонденты, которые заявили, что денег им хватает только на питание. А максимальную — те, кто может позволить себе все, что пожелает. При этом мужчины оценили себя выше, чем женщины — примерно на два миллиона рублей.

А еще оказалось, что чем старше становится человек, тем меньшая сумма ему нужна. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 заявили, что им нужно 6,9 миллиона, а респонденты старше 60 назвали сумму на 2,4 миллиона меньше.