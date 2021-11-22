Россияне назвали размер достойной для них пенсии

Жители самых крупных городов России назвали достойный по их мнению размер пенсии. РБК поделился результатами исследования T-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

Оказалось, что мнение опрошенных сильно варьируется в зависимости от возраста. Самые молодые участники исследования заявили, что смогу довольствоваться 35,8 тысячи рублей в месяц, а те, кто старше 45 лет, взяли выше — сумма составила 45 тысяч рублей.

Усредненное значение составило 43 тысячи рублей — на 8% меньше прошлогоднего результата. Также исследование показало, что 28% респондентов хотят продолжить работать и по достижении пенсионного возраста. Жить только на поддержку государства решились 24% участников. При этом на негосударственные фонды положились только 4% россиян, еще 14% будут рассчитывать на личные сбережения, а еще 7% — на другие источники дохода.