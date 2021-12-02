Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Среднестатистическому жителю России для счастья хватит 178 тысяч рублей в месяц. Этот запрос оказался выше, чем во время последних исследований. Об этом говорят результаты нового опроса Superjob, с которыми ознакомился ТАСС.

Еще в 2017 году житель России был счастлив, получая 184 тысячи рублей, к маю 2021 года запросы снизились до 173 тысяч, но в ноябре этого года сумма выросла на пять тысяч.

Мужчины хотят в среднем получать по 203 тысячи рублей, женщинам будет достаточно 155 тысяч. Молодые люди до 24 лет будут рады 126 тысячам, тогда как люди от 35 до 44 лет — 200 тысячам.

Самые высокие запросы среди жителей мегаполисов у москвичей — они хотят получать 204 тысяч, во Владивостоке будут довольны, получая 204 тысячи, в Ростове-на-Дону — 198 тысячи. В топ-5 также попали Санкт-Петербург (192 тысячи) и Екатеринбург (186 тысяч). Наиболее скромные запросы у жителей Оренбурга, они признались, что были бы счастливы получать около 138 тысяч рублей ежемесячно.

Исследование проходило с 1 по 29 ноября 2021 года. Ранее россияне во время соцопроса назвали подарки, которым будут не рады на Новый год.