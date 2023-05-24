Деньги 24 мая 2023, 09:06 Россияне назвали комфортный курс доллара Moneyman: 62,5% россиян заявили, что доллар не должен превышать 50 рублей РИА «Новости»

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Оптимальным курсом доллара россияне назвали уровень не выше 50 рублей за единицу, каждый шестой допустил расценки от 50 до 60 рублей. РИА «Новости» раскрыло результаты исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Опрос провели в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних жителей России. Больше половины (62,5%) участников исследования, заявили, что курс доллара не должен превышать 50 рублей, 17,3% назвали оптимальным уровень в 50–60 рублей. Каждый десятый (10,2%) посчитал нормальной расценкой 60–70 рублей за единицу американской валюты, 4,3% — 70–80 рублей. Только 2,8% назвали выгодным доллар за 80 рублей и выше.

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Курсом валют регулярно интересовались 72,2% опрошенных, а 27,8% не обращали на него внимания. Свои сбережения в эту валюту вложили только 9,2% респондентов, остальные 90,8% отказались от такой диверсификации.

В середине мая курс доллара на Мосбирже превысил двухнедельный максимум, перешагнув отметку в 80,1 рубля.