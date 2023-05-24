24 мая 2023, 09:06
Россияне назвали комфортный курс доллара
Moneyman: 62,5% россиян заявили, что доллар не должен превышать 50 рублей
Оптимальным курсом доллара россияне назвали уровень не выше 50 рублей за единицу, каждый шестой допустил расценки от 50 до 60 рублей. РИА «Новости» раскрыло результаты исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.
Опрос провели в мае, в нем приняли участие 1,5 тысячи совершеннолетних жителей России. Больше половины (62,5%) участников исследования, заявили, что курс доллара не должен превышать 50 рублей, 17,3% назвали оптимальным уровень в 50–60 рублей. Каждый десятый (10,2%) посчитал нормальной расценкой 60–70 рублей за единицу американской валюты, 4,3% — 70–80 рублей. Только 2,8% назвали выгодным доллар за 80 рублей и выше.
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Курсом валют регулярно интересовались 72,2% опрошенных, а 27,8% не обращали на него внимания. Свои сбережения в эту валюту вложили только 9,2% респондентов, остальные 90,8% отказались от такой диверсификации.
В середине мая курс доллара на Мосбирже превысил двухнедельный максимум, перешагнув отметку в 80,1 рубля.
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