Россияне назвали комфортную сумму для ежемесячного платежа по кредиту

Каждый второй россиянин назвал оптимальным ежемесячный платеж по кредиту в размере до 10 тысяч рублей. Такой вывод следует из опроса финансовой экосистемы «Юником24». Его результатами поделилось РИА «Новости».

«Оптимальный ежемесячный платеж для каждого второго россиянина не превышает 10 тысяч рублей. 25% готовы отдавать 11–20 тысяч рублей, 15% — 21–30 тысяч рублей», — сообщили авторы исследования.

Лишь 10% опрошенных россиян сказали, что им комфортно ежемесячно отдавать свыше 30 тысяч рублей на оплату кредитной задолженности.

Представители «Юником24» отметили, что средний платеж россиян по кредиту как раз примерно равен 10 тысячам рублей. Однако размер сумм для ежемесячного погашения зависит от типа займа. По словам сотрудников «Юником24», регулярные платежи по ипотеке превышают порог в 25 тысяч рублей.

Интерес россиян к кредитам снова вырос. По словам экспертов, это связано со снижением ставок.