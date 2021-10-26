Россияне назвали главные причины отказа от наличных

Безналичный расчет удобнее, гигиеничнее и безопаснее, чем использование наличных. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.

«Главным аргументом в пользу безналичных платежей для россиян стало удобство — об этом заявили 96% опрошенных. На втором месте в списке причин — гигиена (37%), а на третьем — безопасность (31%)», — привело РИА «Новости» результаты опроса.

Аналитики кредитной организации выяснили, что жители России постепенно переходят на безналичный расчет, потому что большинство функций доступны в мобильных приложениях — банкоматы людям становятся не нужны. Их перестали использовать для оплаты услуг, мобильной связи, проверки баланса или погашения кредита. Каждый десятый респондент заявил, что больше вообще не пользуется наличными деньгами.

Специалисты банка провели опрос в октябре. В нем приняли участие около двух тысяч человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, , Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов.

Ранее аналитики НАПКА и бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснили, что к началу осени россияне просрочили 7,1 миллиона кредитов.