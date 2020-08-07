Россияне нашли альтернативу банковским вкладам и начали вкладывать свои сбережения в ценные бумаги. Маленькие проценты депозитов проиграли по сравнению с подешевевшими акциями.

Как написала газета «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года», за последние полгода россияне инвестировали в брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Этот показатель только за весь прошлый год составил 1,6 триллиона.

Причинами смены вложений стали низкая доходность от депозитов роста и нежелание платить новый налог на доходы с процентов. Еще факторами роста популярности брокерских счетов стал весенний обвал на рынке ценных бумаг и развитие модели индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Тем не менее эксперты утверждают, что поступления на ИИС и их количество все равно увеличиваются медленно, но рост будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что в России введен закон, по которому с 1 января 2021 года государство будет взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 миллиона рублей.