Россияне накопили почти 1,4 трлн долга за коммуналку

Россияне задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 1,4 триллиона рублей по итогам 2019 года. Из-за пандемии коронавируса в Минстрое ждут еще больших долгов в 2020-м.

Как стало известно газете «Известия», из 1,39 триллиона рублей долга 615 миллиардов приходится на платежи физичесаких лиц. При этом в последние три года общая сумма долгов в России последовательно росла, несмотря на увеличение собираемости платежей.

Эксперты объясняют столь внушительную сумму тем, что это «давно сформировавшийся большой пузырь долгов, который никак не сдувается при хорошей платежной дисциплине». Такого мнения придерживается, в частности, эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По словам опрошенных экспертов, ситуация с коронавирусом может только ухудшить положение вещей. В марте собираемость платы за ЖКУ снизилась на 5–20%. Специалисты считают, что за апрель она уменьшится на 30% с населения и на 45-50% — с предприятий.

«Сейчас люди, которые перестали платить, разделились на два типа. Одни, услышав по телевизору, что за неуплату не будет никаких штрафов и пеней, решили просто сэкономить. Другие действительно попали в сложную ситуацию и не могут платить», — объяснил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

В итоге в 2020 году задолженность может достичь 1,6 триллиона рублей, и это приведет к срывам подготовки жилищного фонда к отопительному сезону.