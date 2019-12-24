«Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля. Чем ближе Новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту», — приводит агентство текст сообщения кредитной организации.

По данным банка, статистику спроса на доллары и евро сформировали грядущие новогодние каникулы — сограждане собираются в заграничные поездки и закупаются валютой, которая в ходу в той или иной стране.

Число покупок долларов перед Новым годом по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 2%. Что касается евро, то эту валюту россияне стали покупать чаще на 0,8%. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга доллары стали активнее покупать в Новосибирске, Орле и Уфе, а евро — в Брянске, Волгограде и Саратове.

Интересен тот факт, что спрос на евро в Санкт-Петербурге всегда выше, чем в Москве. Аналитики банка связывают это явление с близким соседством Северной столицы с Европой.