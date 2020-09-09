Россияне начали реже пользоваться банковскими картами

Во втором квартале 2020 года россияне начали отказываться от использования депозитных и кредитных карт. Их Число сократилось сразу на 4,5 миллиона единиц или 2,3% до 190,3 миллионов карт.

Об рекордных данных сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Банка России. Последний раз такое резкое уменьшение используемых карт было зафиксировано в кризисном 2015 году. Тогда их число упало на четыре миллиона.

Все опрошенные агентством эксперты связали уменьшение интереса россиян к банковским картам с введением ограничительных экономических мер на фоне пандемии коронавируса.

Помимо этого, аналитики указали на насыщение рынка картами. На каждого гражданина России в среднем приходится три карты. Одна из них является основной и активно используется. Остальные были получены «на всякий случай».

«В подобной ситуации получение последующих карт уже не рассматривается потребителем, как крайне необходимое. Скорее всего, данный фактор отчасти сохранится в будущем», — объяснил гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер предположил, что снижение количества используемых карт будет продолжаться, так как люди понимают, что бессмысленно держать несколько карт. Тем более, что за их обслуживание банки берут комиссию.

В июле в «Эквифаксе» заметили, что на 68% выросла доля россиян, которые начали пользоваться кредитными картами сразу после их получения.