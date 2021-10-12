Россияне начали покупать авиабилеты прямо перед вылетом

Россияне все реже покупают билеты на самолет заранее. Новая тенденция — покупка за неделю до вылета, а иногда даже за пару дней до рейса. Это оказывает негативное влияние на экономику авиаперевозчиков.

О падении глубины продаж билетов сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителей нескольких российских авиакомпаний.

Логика пассажиров в данном случае понятна. Никто не хочет рисковать из-за возможного введения новых ограничений, закрытых границ. У перевозчиков же это приводит к смещению денежного потока и сокращению ликвидности. Помимо этого, становится сложнее осуществлять краткосрочное финансовое планирование.

По словам младшего партнера Bain & Company Сергея Зайцева, осенне-зимний период всегда был сложным для всех авиакомпаний. В это время происходит снижение спроса и доходных ставок. По его мнению, из-за последствий пандемии и сохраняющихся ограничений на международные полеты мировой рынок авиаперевозок в этом году сможет восстановиться только до уровня 34% от 2019 года.

Зайцев отметил, что сейчас у авиакомпаний есть единственный вариант действий — увеличивать присутствие на внутреннем рынке. Но и от этого тоже есть негативные последствия — происходит избыток емкостей, снижаются доходные ставки и рентабельность.

Источник «Известий» в одной из авиакомпаний заявил, что из-за падения глубины продаж, которая происходит сейчас, перевозчики не могут прогнозировать ее будущую динамику. При снижении точности планирования, по его словам, начинаются ценовые войны, в которых пассажиры остаются в выигрыше, а авиакомпании терпят убытки.