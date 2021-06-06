Россияне начали оставлять самые щедрые чаевые за 5 лет

Россияне в 2021 году начали оставлять рекордные суммы чаевых за последние пять лет. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщил РБК.

Средний размер чаевых в отелях поднялся до 430 рублей. Еще в 2016 году он составлял 300 рублей, затем в 2019-м на чай оставлять начали меньше — 250 рублей.

В барах и ресторанах средние чаевые выросли с 165 рублей в 2016 году до 240 рублей.

Таксистам тоже начали оставлять больше чаевых — в прошлом году в среднем 70 рублей, в этом — уже 110 рублей. Курьерам в среднем оставляли на чай 105 рублей, теперь — 140 рублей.

Работникам заправок и автомоек тоже доплачивают, но меньше всех — по 90 рублей.

Россияне чаще всего оставляют чаевые в ресторанах и барах. Всегда так делают 30% опрошенных, а 40% от случая к случаю. Таксистам всегда оставляют на чай 12% клиентов, еще 45% делают это время от времени. Курьерам постоянно дают чаевые 11% опрошенных, а 31% — не всегда.

Ранее стало известно, какая доля россиян ведет себя вежливо с таксистами и официантами.

С начала 2021 года чаевые запретили включать в счет в кафе и ресторанах.