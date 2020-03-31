Россияне начали массово закупать морозильные камеры

По данным онлайн-ритейлеров, за последние две недели рост спроса на морозильные камеры доходил до 1,7 тысячи процентов. Заморозка — это здоровый способ сохранить продукты, хвалят россиян диетологи, но при этом оговаривают, что делать слишком большие запасы все же не стоит.

Многие интернет-магазины также фиксируют рост спроса и на другие товары, необходимые в долгой изоляции. Россияне стали чаще приобретать электрогенераторы, измельчители бытовых отходов, а также наушники для удаленной работы и из-за необходимости общаться по видеосвязи.

Однако отчасти рост спроса на технику связан с резким ослаблением рубля, считает эксперт. Он напомнил, что аналогичный скачок в продажах фиксировался в конце 2014-го.

Вслед за Москвой и Подмосковьем власти регионов один за другим объявляют режим самоизоляции. Еще несколько российских субъектов ввели меры по нераспространению коронавирусной инфекции.

Всего в России зафиксировано 1836 случаев заболевания COVID-19. Вылечились и выписались 66 человек.