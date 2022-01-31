Россияне начали активно скупать холодильники и стиральные машины

Российские покупатели начали активно скупать крупную и мелкую бытовую технику. Об этом «Известиям» рассказали представители сетей розничной торговли.

Не меньший ажиотаж наблюдается на электронных площадках. «AliExpress Россия» в ряде категорий спрос увеличился в четыре-пять раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Особенно людей интересуют стиральные машины.

«Популярнее всего модели, рассчитанные на одновременную загрузку пяти килограммов белья, стоимостью от 14 тысяч до 40 тысяч рублей. В 4,4 раза выросли продажи холодильников и электрических духовых шкафов, посудомоечных машин — в 2,6 раза», — рассказали в российском отделении «AliExpress».

О росте продаж на десятки и даже сотни процентов говорят в других маркетплейсах и интернет-магазинах. Кроме того, россияне бросились скупать ноутбуки.

«За две недели января ноутбуки на рынке в штуках прибавили порядка трети, в наших сетях спрос вырос примерно на 44%», — отметил представитель «М. Видео — Эльдорадо».

По мнению участников рынка, причиной ажиотажа стало усиления пандемии. Граждане готовятся сидеть дома и потому активно обустраивают быт. По этой же причине люди отменяют развлечения, включая путешествия, а сэкономленные деньги пускают на покупку бытовой техники.

Эксперты подчеркивают, что такие вложения можно считать своевременными, так как курс доллара не исключает повышения цен на эти товары.