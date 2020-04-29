Россияне начали активнее скупать авто в режиме «удаленки»

В первые дни апреля продажи машин резко упали, но потом темпы были наращены, хоть и не в прежних объемах.Банки и автосалоны постепенно приспосабливаются к новым реалиям, предлагают новые услуги — внедрена онлайн-выдача и доставка машин на дом.

Многие россияне ждут повышения цен на автомобили, поэтому предпочитают не откладывать покупку, пишет «Коммерсант».

По данным Объединенного кредитного бюро, с 1 по 5 апреля банки ежедневно оформляли не более 50–80 машин. Это в 50 раз меньше, чем в марте 2020 года. Но до конца апреля покупатели «разогнались» до 200-500 автомобилей в сутки. Мартовские показатели составляли до 2,4 тысячи в сутки.

В среднем россияне стали тратить около 789 тысяч рублей (против 907 тысяч в марте). Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) прогнозирует всего 25% продаж авто в России от мартовских значений.

При этом в Москве продажи практически остановились, отмечают автодилеры. Например, по данным главы «Фаворит Моторс» Владимира Попова, в день поступает от 17 до 27 бронирований.

Эксперты полагают, что на восстановление рынка потребуется несколько месяцев.