Деньги 09 августа 2023, 10:15 Россияне набрали кредитов на полтора триллиона рублей в июле Frank RG: россияне в июле взяли рекордное количество кредитов на полтора триллиона рублей РИА «Новости»

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Банки в России обновили рекорд по выдаче кредитов частным лицам в июле. Всего россияне набрали взаймы полтора триллиона рублей. Об этом говорят сведения из мониторинга Frank RG.

Выросла, в частности, на треть за месяц выдача автокредитов — до 165 миллиардов рублей. Эта сумма является максимальной за всю историю наблюдений.

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По сравнению с июнем банки стали в целом давать на 37% больше кредитов. Речь идет о 113,6 тысячи кредитов, средний чек — около полутора миллионов рублей.

Что касается ипотеки, то рост за месяц составил 4% — 657,3 миллиарда рублей против 633,2 миллиарда рублей в первом месяце лета. При этом за год выдача ипотечных кредитов увеличилась на 91%.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что льготная ипотека помогла в этом году улучшить жилищные условия уже 400 тысячам семей. Он подчеркнул, что задача государства — помогать россиянам в этом вопросе.