Россияне на самоизоляции сократили траты по кредиткам впервые за 5 лет
Расходы по кредитным картам значительно упали. На счету россиян остается больше половины средств, которые можно потратить. Это рекорд за последние пять лет. Такие данные привели эксперты Национального бюро кредитных историй, сообщил РБК.
«Уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал ниже половины, до 47,4%, а еще в марте он составлял 53,1%», — говорится в сообщении. Показатель вернулся к уровню начала 2015 года, подчеркнули эксперты.
Это достаточно нетипичное поведение россиян в условиях кризиса. Потому что обычно люди тратят столько же, но из-за потери работы или других трудностей гасят кредиты медленнее. Сейчас же россияне просто стали меньше расходовать возможный финансовый лимит, заявили специалисты. Скорее всего, это связано с тем, что закрыты многие магазины, нельзя потратить деньги на ремонт, слетать в путешествие и даже сходить в кафе или ресторан.