Россияне на самоизоляции сократили траты по кредиткам впервые за 5 лет

«Уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал ниже половины, до 47,4%, а еще в марте он составлял 53,1%», — говорится в сообщении. Показатель вернулся к уровню начала 2015 года, подчеркнули эксперты.

Это достаточно нетипичное поведение россиян в условиях кризиса. Потому что обычно люди тратят столько же, но из-за потери работы или других трудностей гасят кредиты медленнее. Сейчас же россияне просто стали меньше расходовать возможный финансовый лимит, заявили специалисты. Скорее всего, это связано с тем, что закрыты многие магазины, нельзя потратить деньги на ремонт, слетать в путешествие и даже сходить в кафе или ресторан.