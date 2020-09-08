Россияне купили иностранных акций на рекордную сумму

На минувшей неделе Санкт-Петербургская биржа зафиксировала рекорд объема торгов иностранными ценными бумагами — 1,44 миллиарда долларов. Это на 14% больше предыдущего рекордного показателя от 5 июня, который составил 1,26 миллиарда долларов.

Лидерами по объему пятничных торгов стали акции Tesla, Apple, Nvidia, Carnival Corporation, Boeing, Amazon и других компаний, сообщила биржа.

Московская биржа запустила торги иностранными акциями за рубли две недели назад. По итогам второй недели средний объем торгов вырос на 49% — до 624 миллионов рублей в день, сообщала площадка.

Гендиректор компании Peramo Invest Ольга Мещерякова заявила «Ведомостям», что интерес инвесторов к акциям зарубежных компаний обусловлен снижением ставок по депозитам и высокой волатильностью на валютном рынке и рынке ценных бумаг.

По словам руководителя департамента интернет-брокера «БКС брокер» Игоря Пимонова, «поколению 30–40-летних инвесторов бизнес компаний Apple и Facebook более близок и понятен, чем бизнес российских голубых фишек». Поэтому он прогнозирует, что интерес к иностранным бумагам будет расти.