Деньги 28 ноября 2023, 13:52 Россияне изменили подход к микрозаймам. Кредиторы связали это с ростом цен «Известия»: россияне стали брать в кредит 91% одобренных лимитов микрозаймов РИА «Новости»

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Из-за инфляции россияне стали брать почти всю одобренную в офисах микрозаймов сумму кредитов. На тенденции могли сказаться сезонные распродажи и курс рубля, сообщили «Известия».

По подсчетам компании Moneyman, в сентябре–октябре россияне брали в среднем 91% одобренной микрофинансовой организации суммы. В тот же период прошлого года оформляли 79–81% кредитного лимита, в 2021 году — 75%. Наличие такой тенденции подтвердили онлайн-платформа Webbankir, компания «МигКредит» и группа компаний Eqvanta.

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Представители микрофинансовых организаций объяснили это ростом цен и вслед за ним расходов россиян. Только по официальным данным Росстата, в октября инфляция ускорилась до 6,69% в годовом выражении. Сказались сезон распродаж, ослабление рубля и переход в МФО бывших клиентов банков, которые привыкли делать крупные покупки в кредит.

Центробанк предложил отрегулировать онлайн-продажу вкладов и кредитов. Он разработал правила оказания таких услуг как, например, обязательное перечисление всех нюансов и рисков дистанционного кредитования.