Россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

Клиенты российских банков в апреле продолжили снимать средства с депозитов. На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов, за месяц он уменьшился на 1,2%.

Из статистики Банка России следует, что в апреле клиенты банков забрали с депозитов 1,1 миллиард долларов.

При этом отток средств с валютных депозитов в прошлом месяце оказался не таким значительным, как в марте, уточняет РБК. Тогда россияне забрали из банков пять миллиардов долларов на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках.

Физические лица сокращают сбережения в валюте уже четвертый месяц подряд. С начала 2020 года объем валютных вкладов стал меньше на 8,3 миллиарда долларов. При том, что за весь 2019 год прирост показателя составил 8,6 миллиардов долларов.

Центробанк ранее протестировал банковский сектор России на устойчивость к кризису. Стресс-тестирование проводили по состоянию на 1 апреля 2020 года. Результаты в регуляторе сочли «вполне удовлетворительными».