Россияне через год после начала пандемии вновь начали тратить деньги

На фоне развертывания кампании вакцинации и заметного послабления запретительных антиковидных мер россияне вновь почувствовали желание совершать покупки. Прошлой весной расходы населения рухнули на 9% по сравнению с 2019 годом. Это максимальное падение покупательского интереса за последние пять лет. Совокупные расходы россиян уменьшились на 2,77 триллиона рублей.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group и «Ромир», покупатели полностью адаптировались к новой реальности и даже возвращаются к допандемийным моделям потребления. Люди перестали избегать публичные мероприятия и возвращаются в офисы.

В феврале 2021 года повседневные расходы россиян достигли рекордных с 2012 года показателей. Они выросли на 4,1% по сравнению с 2020-м годом. В марте — увеличились на 4,2%.

Россияне начали активно обновлять весенний гардероб. В прошлом году в этом не было необходимости. Выросла популярность вещей для дома. В частности, будильников. Заметно уменьшился спрос на товары, которые были очень популярны в начале пандемии. Продажи туалетной бумаги уменьшились на 61%, гречневой крупы на 83%, имбиря и лимона на 65 и 37% соответственно.

Увеличился сегмент онлайн-торговли, и торговые точки-офлайн, по мнению экспертов, на восстановление своей популярности рассчитывать не могут.

Во время пандемии самым популярным брендом среди россиян стала торговая сеть «Пятерочка». В тройку лидеров также вошли Оzon и YouTube.