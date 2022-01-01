Россияне 2022 в году начнут платить налоги на вклады

Впервые граждане РФ, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году начнут платить налог с процентного дохода. Об этом сообщило РИА «Новости».

Налоги будут начисляться физическому лицу на совокупный процентный доход по вкладам, которые оно получило в 2021 году. При этом налог не будет взиматься с необлагаемой суммы. Ее рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января текущего года. Таким образом, необлагаемый доход в 2021 году составлял 42,5 тысячи рублей.

При этом вкладчикам не придется дополнительно декларировать свои счета. Нужные данные в Федеральную налоговую службу (ФНС) передадут сами банки. В результате в ведомстве получат информацию обо всех вкладах гражданина в разных банках.

Сумму выплаченных за год процентов со вкладов будет подсчитывать искусственный интеллект. При подсчетах исключат зарплатные счета россиян, где ставка не превышает 1%, а также эскроу-счета, используемые при сделках с недвижимостью.

Счета на уплату налогов поступят россиянам к осени и будут включены в пакет с транспортным, земельным налогами и налогом на недвижимость. Его необходимо будет заплатить до 1 декабря текущего года.

По информации Агентства по страхованию вкладов, нововведение затронет около 2,8% вкладчиков.